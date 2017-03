Une traversée hivernale du Kamouraska en kitesurf

Crédit photo : Réjean Théberge

Réjean Théberge et deux autres kitesurfeurs de la région, David Gilbert et Hugues Bussières, ont effectué une traversée en kitesurf allant de La Pocatière à Kamouraska, le 24 mars dernier. L’instigateur du projet mûrissait cette idée depuis plus d’un an.

Réjean Théberge et ses comparses pratiquent généralement le kitesurf sur le fleuve Saint-Laurent, près de la maison touristique à La Pocatière, durant la saison estivale. En hiver, c’est à travers les champs que se déplace la pratique du sport. De là est venue l’idée de traverser une partie du Kamouraska en saison hivernale, il y a un peu plus d’un an. « Mais comme il n’y avait pas assez de neige l’an dernier, le projet a avorté. Cette année, on a été choyé », expliquait-il.

Dès janvier, la planification de l’expédition a pu débuter. Après avoir validé le trajet possible en motoneige, les trois kitesurfeurs se sont lancés le 24 mars dernier. « Les conditions n’étaient quand même pas optimales. Une nouvelle neige était tombée le matin, elle était chargée et ça nous freinait à certains endroits », d’indiquer Réjean Théberge.

Néanmoins, les trois kitesurfeurs ont mis 3 h 30 pour rejoindre le Motel Cap Blanc à Kamouraska, à partir de la maison touristique de La Pocatière. Une distance de 45 km. « Le temps comprend une bonne heure à démonter et à remonter nos kites à chaque traversée de route pour éviter les fils électriques », de préciser Réjean. « Par moment, on a aisément atteint une vitesse de 40 km/h », ajoutait-il.

Toujours à la recherche des conditions idéales, le trio de kitesurfeur aimerait bien tenter l’expérience de nouveau l’an prochain, mais plus tôt en hiver. « Maintenant qu’on l’a fait une fois, on sait que l’an prochain on en profitera peut-être pour cirer nos skis ou nos planches à chaque traversée de route. Sinon, on ne fera que faire l’expédition en janvier ou en février, lorsque la neige est un peu moins collante », de conclure Réjean Théberge.