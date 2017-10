Une surprise de taille pour les aînés de La Pocatière

Crédit photo : Maxime Paradis

La tournée des résidences pour aînés organisée dans le cadre des festivités de l’Halloween à La Pocatière a offert une surprise de taille à ses spectateurs, le 25 octobre dernier. Non seulement le public a eu droit à des airs d’Europe de l’Est interprétés par un ensemble de quatre musiciens de la région, mais il a également pu apprécier la visite-surprise de l’artiste Paolo Noël, le temps de quelques chansons.

Cette tournée des résidences pour aînés était une des nouveautés à la programmation de l’Halloween de cette année. L’organisateur des festivités 2017, Louis Théberge, avait le goût d’amener un volet intergénérationnel à la fête. « L’Halloween, ce n’est pas juste pour les enfants, c’est pour tout le monde », déclarait-il.

Pour l’occasion, cinq lieux ont été visités, dont quatre résidences pour personnes âgées de La Pocatière : la Résidence 2.0, la Résidence Hélène-Lavoie, Le Victoria et le Domaine Angélique. Lors de notre passage, le quatuor Mudardi, renommé Les épouvantails musiciens le temps de cet après-midi de concerts, venait de terminer sa représentation au local de la FADOQ.

« J’ai surtout joué de la musique traditionnelle par le passé devant un public plus âgé, mais c’est agréable de leur faire découvrir autre chose comme la musique d’Europe de l’Est », de mentionner Vincent Lacroix, musicien au sein du quatuor aux côtés de François Gerardin, Samuel Lacasse et Frédéric Tremblay.

Paolo Noël

Non annoncé, Paolo Noël s’est pointé sur scène vers 13 h, tout de suite après le quatuor Mudardi. « On a négocié ça il y a plusieurs semaines, Guillaume Leclerc et moi. On a gardé le tout secret pour créer un effet de surprise », d’expliquer Louis Théberge.

Visiblement ravi, le public a entonné en cœur les quelques chansons chantées par Paolo Noël, dont La chanson du petit voilier, interprétée guitare et voix, pour l’occasion, par l’artiste. « Je suis heureuse qu’on ait pensé à nous offrir un spectacle pour l’Halloween. Je n’avais pas vu Paolo Noël depuis des années », d’indiquer une dame.

« Je fréquente la FADOQ depuis 15 ans et je ne me souviens pas m’être autant amusée à l’Halloween », d’en ajouter une autre.

De son côté, Paolo Noël, qui habite Saint-Denis-De La Bouteillerie depuis plusieurs années, était très heureux d’offrir ce cadeau aux gens de La Pocatière. « C’est très agréable d’être ici. C’est comme des vacances pour moi. J’ai toujours apprécié la tranquillité de la région et c’est pourquoi j’adore me produire ici », de conclure l’artiste.