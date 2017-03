Une salle municipale améliorée à Sainte-Hélène-de-Kamouraska

Crédit photo : Courtoisie

De janvier à mars 2017, la municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska a procédé à l’amélioration de la sonorisation de sa salle municipale, permettant notamment d’en faciliter l’accès aux personnes aînées.

L’installation de panneaux acoustiques et d’un nouveau système de son avec micros améliorent la qualité sonore de la salle. « Pour toutes les personnes ayant de moins bonnes facultés auditives, notamment les personnes aînées, il était difficile d’entendre les gens et leurs discours, ainsi que la musique lors des événements. Nous savons que notre salle est un des lieux principaux de rendez-vous communautaires, donc c’était important pour nous d’apporter ces améliorations. », de mentionner Mme Louise Hémond, mairesse. Ces améliorations ont d’ailleurs été notées par des participants aux récentes activités ayant eu lieu dans la salle municipale.

Depuis 2015, plusieurs changements majeurs ont eu lieu à la salle municipale de Sainte-Hélène-de-Kamouraska : agrandissement de la cuisine et de l’entrée principale, nouveau revêtement extérieur, rampe d’accès adaptée aux personnes à mobilité réduite, système de ventilation. Ces changements ont fait de la salle un lieu incontournable pour les événements publics et privés des citoyens, des organismes et des entreprises de Sainte-Hélène-de-Kamouraska et des alentours.

Ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada, dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, pour un montant de 25 000 $.