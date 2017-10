Une saison touristique encore plus exceptionnelle que l’an dernier

Crédit photo : SEBKA

Le Kamouraska avait connu une saison touristique exceptionnelle en 2016, mais la région a réussi à faire encore mieux en 2017, selon les intervenants sur le terrain.

En général, les touristes sont venus plus nombreux et plus longtemps. Il a fait beau dans la région, contrairement à certains autres endroits au Québec où il a plu.

« On voit un certain impact par rapport au web et aux réseaux sociaux. Plus il y a d’entreprises touristiques actives, mieux c’est. Ça permet de faire un contact plus direct entre les visiteurs et le lieu touristique », indique Pascale Dumont-Bédard, directrice de Promotion Kamouraska.

Selon Pierre Lemire, de la SEBKA, le travail des 15 dernières années dans le milieu porte fruit. S’il a connu une superbe année l’an passé, 2017 a été encore mieux. « Les gens louent les emplacements plus longtemps. On a vu des gens passer au début de leur voyage vers le Nouveau-Brunswick où la Gaspésie et revenir et rester quelques jours au retour », indique Pierre Lemire. Septembre a aussi été incroyable et la saison a pu être prolongée.

Bas-Saint-Laurent

La bonne saison connue au Kamouraska est aussi à l’image du reste du Bas-Saint-Laurent qui a connu une saison exceptionnelle. Le temps maussade et pluvieux, ailleurs au Québec, mais clément chez nous, l’accessibilité de la région, le taux de change, l’offre touristique de qualité et les campagnes de promotion ont convaincu les touristes de venir découvrir la Réserve mondiale de bon temps.

Depuis 2013, le Bas-Saint-Laurent affiche une augmentation de fréquentation constante. En 5 ans, le taux d’occupation moyen des établissements hôteliers de la région a fait un bond de près de 13 % en juin (39 % en 2013 et 51,9 % en 2017), plus de 20 % en juillet (59,2 % en 2013 et 79,1 % en 2017), plus de 10 % en août (69 % en 2013 et 79,6 % en 2016) et plus de 10 % également en septembre (42,9 % en 2013 et 53,4 % en 2016).

Accueil touristique

Les lieux d’accueil touristique du Bas-Saint-Laurent ont informé plus de 81 500 visiteurs venus de partout dans le monde. Cette légère baisse de 2 % s’explique par la multiplication des canaux d’information (médias sociaux, site Internet, magazines, télévision…) et une plus grande distribution du guide touristique officiel du Bas-Saint-Laurent hors du réseau de distribution régional. Les entreprises touristiques de la région aménagent également de plus en plus de présentoirs de dépliants des activités à faire à proximité, ce qui diminue les déplacements vers les lieux d’accueil.

La clientèle principale de ces lieux d’accueil est composée à 72 % de Québécois provenant majoritairement de la Montérégie (+4 %), de Québec (+2,5 %), de Montréal (+3 %) et de Chaudière-Appalaches (+1,5 %). Les Français ont été un peu plus présents (+2 %) et nos voisins, autant américains qu’ontariens, sont demeurés stables par rapport à 2016.