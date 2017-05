Crédit photo : Maxime Paradis

La Société de gestion de la Rivière-Ouelle (SGRO) veut positionner le cours d’eau comme « rivière-école » pour l’apprentissage de la pêche au saumon atlantique. Pour y parvenir, les administrateurs bénévoles désirent rendre disponible une nouvelle fosse à proximité de l’autoroute 20 et ensuite multiplier les activités d’initiation à la pêche à la mouche.

Cette direction dans laquelle la SGRO compte s’aventurer est le fruit du travail amorcé par les membres du précédent conseil d’administration, qui a été passablement renouvelé depuis la dernière assemblée générale annuelle tenue le 23 avril dernier.

En positionnant la Ouelle comme « rivière-école », la SGRO espère assurer une pérennité de pêcheurs sur le cours d’eau et augmenter sa visibilité en faisant de la promotion autour de cette thématique. Toutefois, des ficelles restent à attacher avant de déployer le projet. « Il y a une fosse près de l’autoroute 20 où on aimerait que les gens puissent aller pêcher à la mouche. C’est un peu la pierre angulaire de notre projet, car c’est un lieu qui est facile d’accès pour les gens de l’extérieur. Mais avant, on doit prendre entente avec les propriétaires riverains », d’expliquer Nathalie Joannette, présidente.

Une fois que tout sera conclu, des activités d’initiation à la pêche à la mouche pourront y être proposées.

Assurer une relève

À travers ces activités, la SGRO aimerait viser une clientèle plus jeune et ainsi assurer une relève de pêcheurs dans la région. « La moyenne d’âge des pêcheurs augmente année après année. Si on veut assurer la survie de la pêche au saumon atlantique sur la rivière Ouelle, il est nécessaire d’intéresser une nouvelle clientèle », de mentionner Nathalie Joannette.

Au-delà des jeunes qu’elle désire initier, la Société de gestion de la Rivière-Ouelle compte aussi être proactive sur un autre front, la clientèle féminine, qui est de plus en plus nombreuse au Québec à s’intéresser à la pêche au saumon atlantique. D’ailleurs, le conseil d’administration de la SGRO peut en témoigner, lui qui est actuellement composé de cinq femmes sur sept administrateurs.

C’est dans cet ordre d’idée qu’une journée de pêche gratuite pour les femmes avec mentors est organisée, le 17 juin prochain. Les dames intéressées peuvent s’informer auprès de Mme Françoise Corriveau au 418 856-5547. « Toutes ces initiatives rejoignent clairement notre objectif de “rivière-école”. C’est encore embryonnaire, mais n’ayez crainte, on sait dans quelle direction on s’en va », de conclure Mme Joannette.