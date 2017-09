Une rentrée culturelle aussi divertissante que diversifiée

Crédit photo : Photo courtoisie.

Le début des MardIGA au cinéma, deux auteurs-compositeurs-interprètes, un voyage en Nouvelle-Zélande, un colérique en rodage et un quintette de jazz : les Arts de la scène vous proposent une rentrée culturelle aussi diversifiée que divertissante cet automne.

Dès le mardi 5 septembre, les membres de la COOP IGA Montmagny pourront obtenir deux entrées régulières pour le prix d’une au cinéma. Cette promotion est applicable sur présentation de leur carte de membre tant pour la représentation de 13 h 30 que celle de 19 h 30. À l’affiche cette semaine, La tour sombre, un film basé sur la série fantastique de Stephen King du même nom.

Niché entre histoires et folk moderne, Alexandre Poulin reprend la route pour présenter les chansons de son nouvel album et les personnages qui s’y cachent. L’auteur de « Nos couleurs primaires » et « Nos cœurs qui battent » construit à merveille un univers tout en mots et en musique; en spectacle le samedi 16 septembre 20 h à la salle Promutuel Assurance.

Quant à lui, Patrice Michaud part à la conquête de son public avec des mélodies et des chansons fraîchement composées, dont la toute nouvelle « Kamikaze », et les succès dont on ne se tanne pas. Anecdotes drôles et touchantes en prime le samedi 30 septembre à 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

Les vacances se prolongeront toute l’année grâce à neuf nouvelles destinations des Aventuriers voyageurs. Premier arrêt : l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande. La terre des Hobbits et des Maoris vous attend avec ses paysages dignes des plus grands films de fiction, où collines rondes et vertes, geysers explosifs et volcans grandioses. À voir le dimanche 17 septembre 13 h 30 ou le lundi 18 septembre 19 h 30 à la salle Promutuel Assurance.

François Bellefeuille vous explique ce qu’est un spectacle en rodage : « Ça ressemble beaucoup à un spectacle d’humour normal, la seule différence c’est que je sue beaucoup plus. Donc ça devient plus drôle, ou moins drôle, c’est selon ce que les cernes en dessous des bras ont comme effet sur toi. C’est un endroit où tu peux voir naître de bonnes idées et aussi voir mourir de moins bonnes idées… Après les avoir vues agoniser sur scène… Bref, c’est ta chance de me voir souffrir un peu! » Venez-vous dilater la rate le vendredi 22 ou le samedi 23 septembre 20 h à la salle Promutuel Assurance.

Le « early jazz » est à l’honneur avec Misses Satchmo le samedi 7 octobre 20 h à la salle Promutuel Assurance! Ce craquant quintette, à la personnalité bien définie et raffinée à travers trois albums et sept années de tournée, demeure fidèle à cette tradition musicale, abordée avec respect et amour tout en innovant avec des arrangements soignés et audacieux.