Une recette éprouvée pour garder vos orignaux sur votre territoire grâce à Enviro Saule

Vous êtes un chasseur d’orignal et vous aimeriez bien que vos orignaux fréquentent votre territoire tout au long de la saison de chasse à la carabine alors que la nourriture se fait de plus en plus rare en forêt ? Une entreprise de la région de L’Islet a trouvé la solution pour vous et c’est loin d’être une plaisanterie.

En 2013, j’ai eu le plaisir de rencontrer le propriétaire de la compagnie Enviro Saule de Saint-Jean-Port-Joli, Roger Chamard. Son entreprise offre un produit unique pour les chasseurs d’orignaux. Celle-ci vend des tiges de saule arbustif à croissance rapide d’un mètre de long qui permet de créer un véritable garde-manger pour les orignaux. À l’époque, j’avais tellement aimé le concept que j’avais écrit un article dans la revue Sentier CHASSE-PÊCHE. L’intérêt des chasseurs a été tellement fort que monsieur Chamard a réussi à faire sa place dans le petit monde de la chasse au Québec. Il est même devenu conférencier dans les principaux salons de chasse et pêche du Québec. Aujourd’hui plus 1200 garde-manger de 300 à plusieurs milliers de saules ont vu le jour sur les territoires de chasseurs d’orignaux d’un peu partout au Québec. Avec 5 ans d’expérience pour ce produit précis, monsieur Chamard a développé une expertise inégalée en ce qui a trait au garde-manger de saules arbustifs pour les orignaux. Ainsi, il est capable d’accompagner ses clients dans tout le processus de conception de ce genre de champ nourricier pour orignaux, et ce, de la plantation des tiges à leur entretien.

Les avantages d’une plantation de saules arbustifs

Une plantation de saules arbustifs pour attirer les orignaux sur son territoire a des avantages très importants. Premièrement, ces saules croissent rapidement et en deux ans, ils atteignent déjà une hauteur d’environ 2 mètres. Selon l’évaluation de monsieur Chamard, un seul saule produit un kilogramme de feuilles annuellement à partir de la cinquième année. Imaginez 400 saules du genre sur votre territoire de chasse. C’est très impressionnant d’autant plus que les feuilles de ces saules demeurent vertes et tendres pour les orignaux jusqu’au début du mois de novembre alors que toute autre végétation d’une qualité équivalente est introuvable en forêt. En fait, ces tiges de saule constituent une nourriture tout aussi attrayante pour l’orignal que les pommes le sont pour le chevreuil. Enfin, ce genre de plantation a une durée de vie de 30 ans. L’investissement en temps et argent est donc très rentable. Pour attirer des orignaux dans un secteur précis de son champ nourricier, monsieur Chamard pulvérise plusieurs arbustes d’odeur d’anis ce qui équivaut à déposer une quantité industrielle de poches de pommes quelques jours avant l’ouverture de la chasse au chevreuil.

Quand planter les saules arbustifs?

Il y a deux périodes pour planter des saules arbustifs soit à l’automne du 20 septembre au 10 octobre et au printemps. Si vous le faites dès cet automne, l’enracinement débutera aussitôt que les tiges seront plantées, mais il faut procéder un mois avant les premières grosses gelées de l’hiver. Monsieur Chamard assure que dans un délai de 48 heures, il peut préparer votre commande et vous n’avez qu’à aller la chercher directement chez Enviro Saule à Saint-Jean-Port-Joli. Il en coûte 1 $ de la tige de un mètre.

Pour commander ou obtenir de plus amples informations sur ce produit unique, vous pouvez visiter le site www.envirosaule.com ou communiquer avec monsieur Chamard au 418 508-9602.