Une quatrième édition pour le défi 7 chutes

Crédit photo : PIerre-Luc Rivard

La quatrième édition du défi 7 chutes se tiendra le dimanche 10 septembre à 11 h au Parc des sept chutes de Saint-Pascal. Cette course à obstacles unique au Kamouraska est gratuite et est accessible à tous (de 5 à 80 ans !). Cette année, le parcours d’environ 5 kilomètres sera ponctué d’une vingtaine d’obstacles. Vous pouvez avoir des informations supplémentaires en nous trouvant sur Facebook ou sur le site : defi7chutes.wordpress.com. Cet événement est offert en collaboration avec Ville Saint-Pascal et fait bouger plus d’une centaine de participants dont plusieurs familles.