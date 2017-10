Une première à Saint-Pamphile : l’événement Troc ton stock

Crédit photo : Courtoisie

Le samedi 30 septembre dernier, le Service des loisirs de Saint-Pamphile a tenu la première édition de son événement Troc ton stock, une journée de vente et d’échange de vêtements, bijoux et jouets.

Se déroulant à la salle municipale de 10 h à 16 h, l’événement mettait en vedette 15 tables d’articles réservées par des gens de Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, Saint-Roch-des-Aulnaies et Saint-Adalbert. Le choix de vêtements usagés était grand : il y en avait pour tous les goûts et toutes les tailles, allant des vêtements pour bébés et enfants jusqu’aux tailles adultes. C’était l’occasion parfaite pour ces gens de se départir de quelques morceaux auxquels ils redonnent une nouvelle vie tout en récupérant quelques sous.

Cinq exposants étaient également présents à cette première édition pour promouvoir leurs produits et créations. Nous avons donc accueilli trois artisans de bijoux : Quintessence, Les créations Mam’zelle Blues et Madeleine Routhier. La Maison du bijou et la Pagaille y étaient également avec divers articles tels que des foulards, sacs à mains, portefeuilles, bijoux, etc. Finalement, Véronique Fournier de L’Atelier de Véro était heureuse de présenter ses pantalons évolutifs, hoodies, doudous et foulards qu’elle confectionne avec de magnifiques tissus.