Une première journée nationale des cuisines collectives dans Montmagny-L’Islet

Crédit photo : Courtoisie

Soupe au bouton lance sa toute première Journée nationale des cuisines collectives (JNCC) en partenariat avec Le Centre-femmes La Jardilec. Le vendredi 24 mars, un grand rassemblement se tiendra à la Maison communautaire Joly, au 318, rue Verreault, à Saint-Jean-Port-Joli, de 11 h à 15 h 30 sous le thème « Un plat de plus pour le droit à une saine alimentation! »

Les objectifs de cette journée sont de faire connaître les cuisines collectives au grand public, de démontrer la force du mouvement des cuisines collectives et de tisser des liens entre tous les participants et participantes de ce grand réseau. Le tout débutera par un dîner et sera suivi d’une présentation intitulée : Le droit à une saine alimentation pour tous et d’un atelier de consultation en sous-groupes. Les visiteurs pourront également visiter les locaux des deux organismes et participer à une partie de sucre extérieure.

L’évènement souligne la 20e JNCC et s’appuie sur plus de 25 ans de résistance et de mobilisation pour affirmer que le Québec a besoin plus que jamais d’une réelle politique alimentaire. Alors que le prix des fruits, des légumes et de la viande augmente constamment, que l’offre d’aliments ultra-transformés est toujours plus agressive, que les lieux d’approvisionnements ne sont pas toujours facilement accessibles, cuisiner collectivement est une résistance aux pratiques commerciales qui limitent le droit à une saine alimentation pour tous.

Le mouvement des cuisines collectives au Québec est composé de 1382 groupes permettant à près de 10 000 citoyennes et citoyens de se préparer annuellement plus de 1,3 million de portions. Depuis 25 ans, le Regroupement des cuisines collectives du Québec regroupe et soutient ce vaste mouvement déployé à l’échelle du Québec.

L’évènement s’adresse aux participantes et participants, animateurs et animateurs, coordonnatrices et coordonnateurs de cuisines collectives. L’inscription est obligatoire auprès d’Émélie Lapierre, agente de développement à Soupe au bouton, au 418 358-6001, avant le 22 mars.