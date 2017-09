Une première Foire gourmande dans la MRC de L’Islet

Crédit photo : Maurice Gagnon

Le dimanche 8 octobre prochain, au complexe municipal de Tourville, se tiendra, de 10 h à 16 h, la première Foire gourmande de la MRC de L’Islet.

L’événement organisé par la Société d’agriculture du comté de L’Islet se veut un moyen de rapprocher les producteurs, les transformateurs et les consommateurs, explique l’organisatrice Françoise de Montigny-Pelletier.

La SACLI existe depuis 166 ans. Jusqu’en 2013, elle organisait des foires agricoles. De plus, pendant plusieurs années, Tourville tenait son Festival du gourmand. « Nous avons jumelé nos expertises et nos champs d’intérêt », ajoute Mme de Montigny-Pelletier.

« Nous nous sommes dit pourquoi pas organiser quelque chose pour connaître et encourager la production locale et le circuit court? », dit-elle.

Variétés de producteurs

On pourra en apprendre davantage sur certaines productions émergentes. « Certains producteurs reviennent à des productions délaissées ou à des techniques anciennes », souligne l’organisatrice.

Par exemple, un producteur, sous la forme d’une coopérative de solidarité de produits forestiers non ligneux, est actif depuis 7-8 ans, avec la cueillette et la transformation de champignons forestiers, de têtes de violon et de petits fruits. Il y a des producteurs indépendants qui ont, entre autres, des plantations de camerises, argousiers et cassis dans la MRC de L’Islet. Sans oublier le soyer du Québec (l’asclépiade), l’aronia et l’ail du Québec.

Appel aux producteurs

La SACLI lance un appel aux producteurs de la région de Montmagny qui n’ont plus d’exposition agricole pour mettre en valeur leurs produits. Terra Terre Solutions Écologiques fera aussi connaître son marché solidaire L’Islet-sur-Terre. Un brunch permettra de découvrir les saveurs locales. La tente à conte sera aussi présente.

Les exposants seront regroupés dans une vaste salle. Les ateliers et discussions, mini conférences, se tiendront en salle plus petite. Des élèves de l’école secondaire La Rencontre montreront l’apport nutritionnel des premières nations chez les premiers Européens arrivés ici. On pourra notamment déguster gratuitement la soupe traditionnelle des Iroquois qui contient « les trois sœurs », c’est-à-dire la courge, la fève et le maïs.