Une première course de sentier au Boisé Beaupré

Crédit photo : Maxime Paradis

Une première course de sentier s’est déroulée samedi dernier au Boisé Beaupré de La Pocatière.

Organisée conjointement par Louis-Philippe Sasseville, enseignant en éducation physique au Cégep de La Pocatière, et le Club de course et multisport de La Pocatière, elle a attiré pas moins de 80 coureurs. Trois parcours étaient offerts : 3 km, 4 km et 8 km. Seule une contribution volontaire était demandée aux coureurs pour leur participation, somme qui a ensuite été versée au GOvember par le Comité social des pompiers de La Pocatière qui assurait la sécurité sur le parcours.

Heureux de la participation rencontrée, Louis-Philippe Sasseville désire ramener l’événement l’an prochain. « Non seulement il y aura une deuxième édition, mais mon rêve serait d’avoir une compétition collégiale de cross-country à La Pocatière, parce qu’il n’y en a pas beaucoup à ce niveau à l’est de Québec », concluait-il.