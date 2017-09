Une patiente bien soignée

Crédit photo : Maxime Paradis

Ayant été hospitalisée dernièrement à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, je tiens à remercier le personnel soignant et non soignant pour leur bon travail durant mon séjour. J’ai été prise en charge rapidement par toute une équipe de professionnels. De plus, il y avait un anesthésiste en service, donc cela a été plus rapide et ils ont procédé à l’intervention chirurgicale durant la fin de semaine.

Le lendemain de mon retour à la maison, j’ai reçu un appel du service hospitalier s’informant de mon état de santé, si j’avais des inquiétudes suite à l’intervention, etc. Cela m’a rassurée et j’ai grandement apprécié cette approche.

Nous devons donc continuer à travailler tous ensemble pour assurer que notre hôpital avec tous ses services professionnels demeure un atout pour notre ville et notre région.

Lucie Rioux, La Pocatière