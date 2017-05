Une offre de service renouvelée pour Projektion 16-35

Crédit photo : Le Placoteux

Depuis quelques mois, l’offre de services de Projektion 16-35 a connu quelques changements. Mais pour la clientèle les 16-35 ans, cela signifie une offre de service renouvelée encore plus près de leurs besoins. Des programmes connus jadis sous d’autres noms ont été revus, d’où l’idée de faire le point aujourd’hui.

Premièrement les services liés à la recherche d’emploi, appelés «Services d’aide à l’emploi» sont portés par trois intervenantes. Les conseillères jeunesse Marie-Ève Dionne et Marie-Soleil Gaudreault accueillent les jeunes âgés de 16-35 ans et les accompagnant dans leurs démarches visant à intégrer le marché du travail. Un accompagnement individualisé, des ateliers de groupe sur les stratégies de recherche d’emploi et d’autres services spécialisés sont offerts à la clientèle. Elles peuvent aussi soutenir des jeunes lorsqu’ils intègrent un emploi, même lorsqu’ils sont en emploi si nécessaire. Pour d’autres jeunes âgées entre 16 et 29, qui veulent réaliser un projet pour développer leur employabilité, il existe une mesure d’Emploi-Québec nommée Jeunes volontaires. «Pour les aider, on va les accompagner dans leur projet de l’élaboration jusqu’à la fin» d’expliquer Marie-Ève Dionne.

De son côté, à titre d’intervenante jeunesse pour le service spécialisé Jeune, Karine Tardif soutient une clientèle âgée de 18 à 29 ans admissible à Emploi-Québec, mais un peu plus éloignée du marché du travail. «Ce sont des jeunes qui vivent des obstacles importants face à l’emploi et qui ont besoin de faire le point avant de réintégrer le marché du travail», précise-t-elle. Pour y parvenir, des rencontres individuelles sont réalisées, ainsi que des ateliers de groupe visant leur intégration socioprofessionnelle.

Créneau carrefour jeunesse

Le Créneau carrefour jeunesse regroupe de son côté les volets Persévérance scolaire, Autonomie personnelle et sociale, ainsi que le Développement de projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat.

Sonia Gagnon travaille comme intervenante jeunesse pour le programme volet Persévérance scolaire. Elle rejoint désormais une clientèle de 15 à 19 ans à risque de décrocher ou qui a récemment décroché. «Avant on se consacrait qu’au 16-17 ans, c’est une bonne chose d’avoir élargi la plage d’âge. On peut désormais intervenir auprès des jeunes plus tôt et même accompagner ceux du collégial», d’expliquer Sonia Gagnon. Avec Isabelle Vaillancourt, elle s’occupe également du volet Autonomie personnelle et sociale. Ce service permet l’accompagnement des 16 à 29 ans vivant des difficultés personnelles ou d’insertion sociale.

Au chapitre du volet Développement de projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat, Nicolas Paquin, nouvellement arrivé dans l’organisation, agit en tant qu’agent d’entrepreneuriat. Une partie de son travail consiste à accompagner les élèves du 2e cycle secondaire dans le développement de projets entrepreneuriaux et de bénévolat au sein de l’école ou du milieu. «Des jeunes âgés entre 18 et 29 ans seront aussi invités à s’impliquer dans un projet de volontariat ayant une utilité collective» de mentionner M. Paquin.

Place aux jeunes

Connu depuis plusieurs années, Place aux jeunes Kamouraska est le seul service à ne pas avoir subi de grands changements ces derniers mois chez Projektion 16-35. Agente de migration depuis l’automne 2016, Julie-Christine Helas organise des séjours exploratoires et des séjours individuels, en plus d’entretenir des contacts avec les employeurs pour mieux informer les potentiels migrants des emplois disponibles dans la région. En moyenne, elle accompagne annuellement environ 150 personnes dont une vingtaine choisiront d’élire domicile au Kamouraska. «Place aux jeunes peut intervenir à toutes les étapes du processus de migration, que ce soit avant, ou après l’arrivée du migrant. “Notre but n’est pas seulement d’attirer des gens chez nous, mais de s’assurer qu’ils resteront à long terme”, concluait-elle.

Que ce soit par les Services d’aide à l’emploi, le Créneau carrefour jeunesse, ou Place aux jeunes, encore et toujours, Projektion 16-35 est là pour accompagner les jeunes afin qu’ils se réalisent sur les plans personnel, social et professionnel.