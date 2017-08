Une oasis pour les monarques au Jardin floral de La Pocatière

L’équipe du Jardin floral dévoile son tout nouveau jardin thématique : le Jardin des monarques. L’idée de créer une oasis pour le papillon emblématique de l’Amérique du Nord s’inspire des initiatives et des programmes de Monarch Watch et Créez votre oasis pour les monarques du Jardin botanique de Montréal.

Depuis une vingtaine d’années, la population du monarque est en déclin. Ils sont passés de un milliard à 60 millions en 2016. C’est une diminution de plus de 90 %. Certaines nouvelles informations indiquent que le peuplement du papillon semble être sur la pente remontante. Mais rien n’est encore gagné, car l’objectif est d’atteindre le nombre de 250 millions pour la résilience de l’espèce.

Plusieurs menaces pèsent sur le monarque : les pesticides, les changements climatiques, la perte de leur habitat de reproduction, la perte de leur plante hôte l’asclépiade. Cette dernière est la seule plante sur lequel le monarque pond ses œufs.

L’équipe du Jardin floral est allée de l’avant en aménageant une plate-bande avec différents cultivars d’asclépiade : ascepias syriaca, asclepias incarnata et asclepias tuberosa qui a été nommé vivace de l’année 2017 par The Perennial Plant Association. D’autres plantes nectarifères y sont implantées pour attirer les papillons et embellir cette oasis de couleurs. Vous pouvez vous inspirer de ce jardin pour en réaliser un à votre tour, dans votre cour, afin de favoriser le retour du monarque.