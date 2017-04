Une nouvelle saison sous le signe de la découverte à la Traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon.

Crédit photo : Courtoisie

Comme le veut la tradition, c’est jeudi saint, donc le 13 avril, que le NM Trans St-Laurent reprend du service entre les deux rives. Une nouvelle année axée sur la découverte.

« Nous sommes vraiment fébriles. Après une saison 2016 exceptionnelle, nous sommes certains que 2017 sera aussi intéressante, sinon plus », commente le directeur général, Serge-Martin Denis. L’an dernier, 136 267 passagers ont utilisé les services du traversier, une augmentation de 6,1 %.

« Au service offert aux automobilistes, motocyclistes et au transport lourd qui transitent d’une rive à l’autre, nous avons fait du traversier une véritable destination croisière, une attraction en soi, dans un milieu marin exceptionnel, le tout bonifié de plusieurs activités divertissantes. »

En 2016, 4370 personnes ont effectué une croisière aller-retour, une hausse de plus de 22 %. Parmi les activités au programme en 2017, notons la présentation en continu dans le grand salon des émissions « Iles-aux-Trésors » et « La marée aux 1000 vagues », qui présentent les particularités de la faune marine et des îles du Saint-Laurent.

« Nous naviguons au milieu du Parc marin Saguenay-Saint-Laurent, une aire marine protégée unique au monde. Il est fréquent de pouvoir admirer les baleines, phoques et autres mammifères marins, notamment lors du passage à la pointe de l’île aux Lièvres, un endroit prisé des bélugas. Sans parler des milliers d’oiseaux marins, dont une multitude de pingouins qui peuplent les îles dès la fin mai et volent souvent à proximité du navire. »

Aussi, le « Passeport du Capitaine », composé d’une quinzaine de questions concernant le navire de même que l’environnement et le vocabulaire maritime, permet de gagner des prix intéressants. Les passagers peuvent aussi prendre la pose avec une reproduction grandeur nature du capitaine, Marco Ouellet. Des visites de la timonerie et la salle des machines sont disponibles sur demande.

Espace jeunesse

Dans l’espace jeunesse, les enfants peuvent regarder des films sur un mobilier adapté et s’amuser avec un livre à colorier gratuit. Le service complet de bar est toujours offert, de même que le restaurant en haute saison ou un comptoir-lunch. Celui-ci misera encore plus sur les produits typiques du terroir des deux rives. Le WiFi Internet est aussi disponible gratuitement.

Autre nouveauté, de concert avec Tourisme Rivière-du-Loup, la traverse Rivière-du-Loup/Saint-Siméon propose aux congressistes des rencontres d’affaires ou conviviales dans le navire. « Les particuliers et gens d’affaires peuvent aussi présenter leur activité sur le bateau », conclut M. Denis.