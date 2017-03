Une nouvelle patinoire à Saint-Germain.

Crédit photo : Courtoisie

Saint-Germain-de-Kamouraska a inauguré, le dimanche 12 mars, sa nouvelle patinoire en compagnie de plusieurs résidents et partenaires.

La patinoire de la municipalité, principale infrastructure de loisirs de la communauté, datait des années 1970 et certaines activités n’étaient plus possibles en raison de l’état de dégradation de la surface qui rendait aussi la pratique des activités sportives peu sécuritaires. Le maire de la municipalité de Saint-Germain-de-Kamouraska, M. Daniel Laplante, mentionne que «depuis toujours cet espace sert de lieu de rassemblement hiver comme été pour les jeunes et les moins jeunes. Nous tenions beaucoup à ce que ce lieu demeure un endroit convivial et attrayant pour nos citoyens.»

Parmi les rénovations effectuées, notons la construction de bandes de patinoire, le remplacement de certains éléments comme les grillages et le filet protecteur permanent. «Le comité des loisirs est très heureux d’avoir contribué à ce projet qui rendra accessible aux citoyens de Saint-Germain, une patinoire neuve et sécuritaire.», de mentionner M. Roger Moreau, président du comité des loisirs.

Pour le préfet élu de la MRC de Kamouraska, M. Yvon Soucy, ce projet revêt une grande importance puisqu’il permet non seulement de répondre aux besoins de la population de Saint-Germain-de-Kamouraska, mais facilite aussi le développement de saines habitudes de vie.

«Nous sommes contents d’être partenaires dans ce projet qui donnera la chance à chaque résident de Saint-Germain de se créer de nouveaux souvenirs d’hiver et qui ralliera toutes les générations de la municipalité.», d’ajouter M. Pierre Leclerc, président de la Caisse du Centre de Kamouraska.

Le projet, d’une valeur totale estimée à plus de 40 000 $, a été rendu possible grâce à plusieurs partenaires, dont la MRC de Kamouraska – Fonds de développement des territoires – Volet Amélioration des milieux de vie pour un montant de 16 000 $, la municipalité de Saint-Germain-de-Kamouraska, l’Œuvre des terrains de jeux (Comité des loisirs) de Saint-Germain-de-Kamouraska, la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska, le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, le député de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, M. Bernard Généreux ainsi que Groupe coopératif Dynaco.