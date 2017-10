Une nouvelle image pour la Clinique de physiothérapie du Kamouraska.

Crédit photo : Courtoisie

Pour souligner son 10e anniversaire, la Clinique de physiothérapie du Kamouraska a dévoilé son nouveau logo jeudi à Saint-Pascal.

La clinique est en croissance constante. À l’automne 2016, Marie-Andrée Michaud, propriétaire, a ajouté une plus-value à l’entreprise en procédant à l’embauche d’une ergothérapeute dans le but de bonifier les services en réadaptation physique.

Parmi les autres soins offerts, notons le traitement avec aiguilles sèches sous le derme. Aussi, une thérapeute du sport offrant des cours pour débutants à la course à pied a aussi fait son entrée. Une approche d’introduction au yoga thérapeutique sera effective sous peu afin d’aider les gens à mieux gérer leur douleur.

La nouvelle image de la clinique représente le corps en mouvement, l’avancement et l’ouverture. Les cliniques situées à Saint-Pascal et Pohénégamook ont maintenant une seule et même image. Au total neuf personnes, dont sept professionnels, y sont employées.