Une nouvelle création pour Chantal Caron

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre de son événement annuel « À ciel ouvert », danser sur l’infini de l’horizon, Fleuve | Espace danse présentera un tout nouveau spectacle intitulé « Méduse ».

Le public est convié à la Vigie du Parc des Trois-Bérets de Saint-Jean-Port-Joli le vendredi 18 août prochain à 14 h pour contempler la performance et faire partie de cette expérience immersive. La compagnie est fière de poursuivre une collaboration de longue date avec la Fête des chants de marins et présentera une œuvre qui rend hommage au fleuve ainsi qu’à la nature par le biais de la danse contemporaine in situ.

La chorégraphe s’inspire à nouveau du Saint-Laurent et de ses créatures pour créer des moments magiques. Le spectacle s’inscrit dans la même lignée que le Souffle de l’aube (2016) où 300 spectateurs se sont présentés à 6 h 30 du matin pour assister au spectacle et vivre une expérience inoubliable. Tout comme l’an dernier, les spectateurs pourront participer à une activité de médiation culturelle avant la présentation. Cette expérience est très appréciée du public puisqu’elle permet de vivre le mouvement par la force de la présence et de l’enracinement.

Une nouveauté est à prévoir cette année; l’arrivée des Porteuses d’eau. La directrice artistique désire introduire les Porteuses d’eau en tant que représentantes d’un mouvement rituel qui se voudra une tradition lors des futures performances de la compagnie.

Chantal Caron approfondit avec les années un lien puissant qui relie l’art et la nature. Rappelons qu’en plus d’être une ambassadrice de la fondation David Suzuki, elle recevra l’Ordre du Canada, l’une des plus grandes distinctions honorifiques au pays.

Fleuve | Espace danse accueillera le chorégraphe français Thierry Thieû Niang pour sa tournée d’ateliers « Danser le printemps en été » du 12 au 14 août. La compagnie tournera également un court métrage sur les berges du fleuve Saint-Laurent à la fin août. Enfin, elle s’envolera pour la France en septembre, où elle présentera son spectacle Hommes de Vase en tournée dans la région de la Normandie.