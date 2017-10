Une Normande passionnée du Kamouraska

Crédit photo : Courtoisie Nelly Mare-Godet

Depuis quelques années, les jumelages entre municipalités ne semblent plus avoir la cote au Québec. Pourtant, en France, des associations de citoyens passionnés travaillent d’arrache-pied pour maintenir ces liens établis de part et d’autre de l’Atlantique depuis plus de 30 ans. Nelly Mare-Godet, directrice et enseignante à l’École du Nouveau Monde d’Hautot-Saint-Sulpice, est de ce nombre. Et cette passion en est pratiquement un mode de vie.

Nelly Mare-Godet est impliquée depuis près de sept ans au sein de l’Association Les Cousins du Nouveau Monde d’Hautot-Saint-Sulpice, responsable du jumelage de son village avec celui de Rivière-Ouelle. Celle qui agit aujourd’hui à titre de secrétaire au sein de l’association a été recrutée par l’ancien maire, Roger Eudier.

Dès 2012, alors qu’elle est du voyage de la délégation hautotaise à Rivière-Ouelle, le coup de foudre pour le Québec s’est produit. « On a craqué. Un peu comme Astérix qui est tombé dans la potion magique, on a de la difficulté à s’en séparer aujourd’hui », confie-t-elle en riant.

On a craqué. Un peu comme Astérix qui est tombé dans la potion magique, on a de la difficulté à s’en séparer aujourd’hui.

Passion

Aujourd’hui, cette passion qu’elle entretient pour Rivière-Ouelle et sa région ne la quitte pratiquement plus. Quotidiennement, elle regarde les couchers de soleil du Kamouraska sur Soleildujour.com, elle lit Le Placoteux en ligne de façon hebdomadaire, elle est à l’origine des conférences Skype avec les gens de Rivière-Ouelle avant chaque assemblée de son association et elle entretient des liens étroits avec les élèves de la classe de Nancy Pelletier de l’École des Vents-et-Marées depuis 2013.

Selon elle, les moyens de communications d’aujourd’hui facilitent l’entretien de ce type de liens. Mais la passion entre les deux communautés n’était pas moins forte pour autant à l’époque où ils n’existaient pas. « Les anciens qui ont parti l’association, ils gardent un très bon souvenir du passé. Les lettres qu’ils s’envoyaient sont aujourd’hui des souvenirs précieux qui se retrouvent à côté des photos dans leurs albums. Ç’a une très grande valeur sentimentale pour eux », d’expliquer Nelly.

Retourner à Rivière-Ouelle

Aux premières loges lors de la visite de la délégation riveloise à Hautot-Saint-Sulpice, Nelly Mare-Godet n’avait que de bons mots à dire sur ces visiteurs d’outre-mer. « Ils ont été adorables et ils avaient une “pêche” d’enfer », s’est-elle exclamée.

Elle croit également que le maire Louis-Georges Simard a bien saisi l’importance du lien qui unit les deux municipalités et l’intérêt de le maintenir dans le futur. C’est pourquoi l’association réfléchira très sérieusement à l’invitation lancée pour 2022. Mais pour Nelly Mare-Godet, on sent bien que la décision est déjà prise. « Je l’ai déjà inscrit en rouge sur mon calendrier. »

À lire également :

Rivière-Ouelle solidifie ses liens avec Hautot-Saint-Sulpice

Jumelage La Pocatière – Coutances : battre le fer pendant qu’il est chaud