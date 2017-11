Une maman de Saint-Pascal nommée bénévole de l’année à l’échelle provinciale

Crédit photo : Courtoisie

Présidente de l’Association de baseball mineur de Saint-Pascal, Mme Nancy Dion a été coiffée du titre de bénévole de l’année pour la région du Bas-Saint-Laurent lors du Banquet du Temple de la renommée du baseball québécois RDS. La soirée se déroulait le 11 novembre dernier, au Château Mont-Sainte-Anne, dans la région de Québec.

Impliquée au sein de l’Association de baseball mineur de Saint-Pascal depuis une dizaine d’années, Nancy Dion n’a jamais compté les heures. Lorsqu’elle a joint le conseil d’administration, à l’époque, son plus vieux fils, aujourd’hui âgé de 15 ans, venait de commencer à jouer au baseball. « J’avais commencé à m’impliquer dans le CA parce que je trouvais que les gens qui le composaient étaient très dynamiques », raconte-t-elle.

Au départ, si elle s’occupait principalement des commandites, elle s’est retrouvée, de fil en aiguille, au poste de présidente de l’Association, fonction qu’elle occupe depuis maintenant quatre ans. Lorsqu’elle a reçu le prix Louis-Philippe-Grenier, Nancy Dion était récompensée au même titre que quatorze autres bénévoles issus de différentes régions du Québec. « C’est valorisant, c’est certain, même si on ne s’implique pas dans le but de recevoir des récompenses », d’indiquer la maman.

Projet mobilisateur

Votée par ses pairs parmi toutes les candidatures soumises par les autres associations de la région à Baseball Bas-Saint-Laurent, Nancy Dion croit que l’énergie mise dans le projet de renouvellement des installations situées sur les terrains de l’école primaire Mgr-Boucher a peut-être fait la différence. « L’Association travaillait là-dessus depuis deux ans, en collaboration avec Éric Lemelin du Service des loisirs de Saint-Pascal. Au total, le projet s’élevait à plus de 300 000 $ », rappelait-elle.

Heureuse de cette distinction, Nancy Dion espère maintenant que sa récompense inspirera ses deux garçons qui sont déjà portés vers le bénévolat, malgré leur jeune âge. « C’est important de redonner à sa communauté. Mon père était quelqu’un de très impliqué. Il m’a montré l’exemple et c’est ce que je désire transmettre à mes enfants », concluait-elle.