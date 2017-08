Une joueuse de baseball qui voit loin

Crédit photo : Courtoisie Mégane Marquis

Tous les espoirs sont permis pour la jeune Mégane Marquis, 16 ans, de Saint-Pascal. Forte d’une médaille d’or obtenue avec l’équipe féminine du Québec U16 lors du Championnat canadien de baseball se déroulant en Ontario, du 17 au 20 août derniers, la jeune pascaloise rêve déjà de joindre les rangs de l’équipe féminine canadienne.

Mégane Marquis joue au baseball depuis l’âge de quatre ans. Elle a évolué aux côtés des garçons pendant une douzaine d’années à Saint-Pascal. « Ma famille adore le baseball. Je suivais mon frère Mathieu à ses matchs et ce qui m’a donné le goût de jouer. Mon père m’a beaucoup encouragé. Il était mon entraîneur durant les années où je jouais avec les garçons », racontait-elle.

L’an dernier, elle a été invitée à participer au camp d’entraînement de l’équipe du Québec pour les filles âgées entre 13 et 16 ans. Elle a été sélectionnée, devenant ainsi la seule joueuse représentant l’Est-du-Québec, à l’est de Drummondville.

Championnat canadien

À sa première participation au Championnat canadien, l’an dernier, les choses se sont un peu moins bien déroulées que cette année pour l’équipe du Québec. « La chimie entre les filles et les coachs étaient moins bonnes l’an dernier », d’indiquer Mégane. Cette année, ce n’était pas le cas, ce qui peut expliquer la victoire de son équipe, selon elle. « Je ne réalise toujours pas que mon équipe et moi sommes les meilleures au Canada », confiait-elle.

Si vous avez envie de jouer au baseball, foncez. Ne vous laissez pas abattre par le fait que c’est un “sport de gars”. Avec de la persévérance, une athlète peut se rendre très loin.

Néanmoins, un accident d’apparence anodine, à quelques semaines du championnat, aurait bien pu avoir raison de sa participation à cette victoire. « J’ai reçu une balle à l’œil gauche durant un tournoi, à un mois du championnat. Je m’inquiétais beaucoup. Je me disais que si je ne voyais pas, je ne pourrais pas participer. Les médecins m’ont bien rassuré. Ils m’ont dit que ça rentrerait dans l’ordre et je n’ai pas gardé de séquelles », de mentionner la joueuse de champ.

Avenir

Fière de la médaille remportée avec son équipe, Mégane Marquis regarde vers l’avenir et se permet de rêver. L’an prochain, elle désire participer au camp d’entraînement qui pourrait lui permettre de joindre les rangs de l’équipe Québec féminine pour les 21 ans et moins. « Ça sera plus difficile, c’est sûr. Les filles sont plus vieilles et elles ont plus d’expérience. Mais je vais l’essayer quand même », déclarait-elle.

De plus, un jour elle aimerait bien joindre les rangs de l’équipe du Canada, comme l’a fait précédemment Stéphanie Savoie de La Pocatière, ce qui lui permettrait de participer à des compétitions d’envergure internationale. D’ici là, elle espère que son parcours puisse inspirer d’autres jeunes filles de la région. « Si vous avez envie de jouer au baseball, foncez. Ne vous laissez pas abattre par le fait que c’est un “sport de gars”. Avec de la persévérance, une athlète peut se rendre très loin », concluait-elle.