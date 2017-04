Une jeune centenaire

Crédit photo : Courtoisie

C’est en présence de ses enfants, petits enfants, de ses frères et sœurs et de ses amies que Marie Beaulieu-Michaud a célébré le 8 avril son centième anniversaire de naissance. Une réception suivie d’éloges fut l’occasion de découvrir ou redécouvrir cette grande dame.

Née le 6 avril 1917 au Témiscouata, Mme Beaulieu-Michaud a vécu une grande partie de sa vie à Rivière-Ouelle où elle a élevé ses neuf enfants. Elle a par la suite résidé pendant 10 ans au Domaine Angélique à La Pocatière. Depuis un an, elle demeure à la Résidence Notre-Dame de Lévis.

Malgré son âge vénérable, elle est encore dotée d’une autonomie et d’une mémoire enviable. De plus, elle joue encore aux cartes, en plus de lire son journal tous les jours. Elle aime encore faire les choses par elle-même et tient à son autonomie plus que tout. De son petit sourire, elle nous dira : « je n’aurais jamais cru me rendre à 100 ans. » Et les enfants de répondre « Tu es la meilleure. ».