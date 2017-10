Une importante entente pour la lutte au gaspillage alimentaire

Crédit photo : Courtoisie

Deux organisations œuvrant en sécurité alimentaire dans la région ont conclu une entente pour le programme de récupération en supermarché (PRS) avec le Magasin Coop La Paix (IGA) de Saint-Jean-Port-Joli. En effet, après une démarche de plus de trois ans, les trois directions générales de Moisson Kamouraska, du Magasin Coop La Paix (IGA) et de Soupe au Bouton (CDC ICI Montmagny-L’Islet) ont annoncé la mise en place d’un important projet de récupération de denrées. Ce dernier permettra de récupérer, annuellement, des milliers de kilos de nourriture qui auraient été jetés alors qu’elle est encore bonne à la consommation.

Dans un premier temps, une entente est établie entre Moisson Kamouraska qui est la banque alimentaire de la région, et l’épicerie de Saint-Jean-Port-Joli. Par la suite, Moisson Kamouraska mandate l’organisme Soupe au Bouton situé à quelques pas de l’épicerie pour faire la cueillette directement. Enfin, ce dernier s’assure que les denrées soient acheminées aux citoyens dans le besoin, dans le respect des normes d’hygiène et de salubrité. Ce procédé est une première sur le territoire et permet de réduire considérablement les frais de transport et par le fait même les gaz à effets de serre.