Une expo-vente au Centre d’art

Crédit photo : Maurice Gagnon

KAMOURASKA – Le Centre d’art de Kamouraska a bénéficié d’une importante donation d’œuvres d’art qui font partie d’une exposition en cours jusqu’au 11 juin prochain. Ces œuvres de six artistes sont mises en vente dans le cadre de cette exposition.

« Nous ne sommes pas en train de brader notre patrimoine. Ces œuvres nous ont été données pour que nous puissions les vendre », explique en souriant le président du Centre d’art, M. Gilles Blanchette. Elles proviennent de sept donateurs.

Les œuvres contemporaines de peintres québécois, tels que René Derouin et Fernand Toupin, sont regroupées par artiste. Une cinquantaine de gravures, lithographies, pastels, sérigraphies et d’eau-forte ornent les murs du Centre d’art. Le catalogue des œuvres est disponible en ligne au www.kamouraska.org.

Les œuvres ont été évaluées l’automne dernier, on a donc leur valeur réelle, ajoute Véronique Drouin, directrice générale intérimaire. Elles sont vendues à 60 % de leur valeur réelle, ce qui constitue une très bonne affaire, ajoute M. Blanchette.

Si toutes les œuvres sont vendues, cela pourrait rapporter environ 50 000 $ au Centre d’art, dit-il. La totalité des sommes amassées par la vente de ces pièces sera réinvestie dans la poursuite de la mission du Centre d’art de Kamouraska.

On peut aller les voir gratuitement du jeudi au dimanche de 11 h à 16 au Centre d’art de Kamouraska (ancien palais de justice).

Le Centre d’art de Kamouraska remercie ses partenaires pour l’occasion — la municipalité de Kamouraska et Olivier Kamouraska Chrysler — ainsi que les donatrices et donateurs qui ont permis la constitution de cette collection d’œuvres.

Assemblée générale annuelle

D’autre part, M. Blanchette invite les gens à assister à l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 22 avril prochain, à 14 h, au Centre d’art de Kamouraska (111, avenue Morel à Kamouraska). Cette année, l’équipe du Centre d’art opte pour une formule « élargie ».

En plus des membres, « toute personne dont la diffusion des arts et du travail d’artistes locaux et québécois lui tient à cœur est invitée à prendre part à cette rencontre et à ces discussions, qui seront primordiales quant au futur de l’institution », dit-il. D’importantes décisions seront prises pour cette institution, insiste le président. « Ce sera à la communauté d’émettre ses idées sur l’avenir du lieu », ajoute M. Blanchette.

La rencontre s’adresse donc à toute personne intéressée à la diffusion des arts visuels au Kamouraska. La mission du Centre d’art de Kamouraska est, et ce, depuis plusieurs années, « de prodiguer un soutien à la création et à la diffusion de projets en art actuel. Le Centre d’art de Kamouraska anime la vie culturelle régionale, participe au développement touristique et économique et enrichit l’espace public. »