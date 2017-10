Une équipe de hockey junior AAA sur la Côte-du-Sud

Crédit photo : Courtoisie L’Everest de la Côte-du-Sud.

Une équipe de hockey junior AAA verra le jour sur la Côte-du-Sud, lors de la saison 2018-2019. Basée à Montmagny, la formation portera le nom d’Everest de la Côte-du-Sud et rassemblera des joueurs de Bellechasse, de Montmagny, de L’Islet et du Kamouraska. Elle sera rattachée à la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ).

C’est l’homme d’affaires Pierre Bouffard, copropriétaire du Café Bistro Au Coin du Monde à Montmagny, qui est l’instigateur du projet. Ce dernier racontait avoir débuté sa réflexion suite à une consultation publique organisée en avril 2016 par la Chambre de commerce de Montmagny, alors à la recherche de moyens pour limiter l’exode des jeunes de la région et améliorer son pouvoir attractif.

« En proposant une équipe de hockey junior AAA dans la région, non seulement on permet à nos jeunes de continuer à progresser chez eux dans ce sport, mais on peut aussi en accrocher d’autres, provenant d’ailleurs au Québec, à venir s’installer chez nous », d’expliquer M. Bouffard.

Je crois que ça sera une belle façon de créer une rétention auprès des joueurs qui ne poursuivront pas une carrière de joueurs professionnels.

Pour ce faire, il désire instaurer un système de parrainage des joueurs, avec des entrepreneurs et des professionnels de la région, pour qu’ils puissent connaitre les débouchés professionnels qui s’offrent à eux. « Je crois que ça sera une belle façon de créer une rétention auprès des joueurs qui ne poursuivront pas une carrière de joueurs professionnels », ajoutait-il.

Appuis divers

Parmi les différents appuis reçus par l’organisation, mentionnons celui du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montmagny. « Les joueurs seront âgés entre 17 et 20 ans et pour nous il est très important de les encourager à poursuivre leurs études. Nos maisons d’enseignement sont également des atouts de plus pour attirer des joueurs de l’extérieur chez nous », de préciser M. Bouffard.

Sur le plan financier, l’entreprise magnymontoise Planchers Mercier investira 75 000 $ sur cinq ans dans l’Everest, devant ainsi le partenaire majeur de la formation. D’autres partenariats financiers doivent être dévoilés sous peu.

L’équipe, qui comprendra une liste de 55 joueurs, dont 23 actifs, aura minimalement 12 joueurs locaux au sein de son alignement. L’Everest jouera ses matchs en saison régulière à l’aréna de Montmagny, tandis que les matchs pré-saisons seront disputés dans d’autres arénas de la Côte-du-Sud, selon leur disponibilité.