Une équipe complète au conseil municipal de Mont-Carmel

Crédit photo : Maxime Paradis

Conseiller municipal depuis huit ans, M. Pierre Saillant annonçait sa candidature à la mairie de Mont-Carmel, le 29 septembre. Il était entouré de son équipe qui aspire aux sièges d’échevins.

Résident de Mont-Carmel depuis 1992, M. Pierre Saillant avait convié les journalistes de la région pour confirmer ses intentions à la mairie. Il aspire à la succession de M. Denis Lévesque, maire depuis 2009, mais qui annonçait cet été ne pas se représenter.

« M. Lévesque a fait du très bon travail à la municipalité. J’ai travaillé avec lui au cours des huit dernières années. Je ne me serais pas vu me présenter contre lui. J’attendais le bon moment et aussi d’avoir un bon bagage de connaissances concernant l’appareil municipal avant de poser ma candidature », d’indiquer M. Saillant.

Équipe majoritairement féminine

Cinq des six personnes aspirant aux postes d’échevins étaient aux côtés de Pierre Saillant pour confirmer leur candidature, dont une majorité de femmes. Parmi elles, mentionnons Karine St-Jean et Colette Beaulieu, déjà conseillères municipales, ainsi que Cindy St-Jean, une nouvelle recrue. Fany Moreau-Harvey, qui en sera également à ses premières armes en politique municipale, était absente lors de la conférence de presse. Lauréat Jean, déjà conseiller, et Lucien Dionne, également nouveau en politique municipale, complètent l’équipe de Pierre Saillant.

Mentionnons que les conseillers sortants, Antoine Fortier et Luc Forgues ont choisi de ne pas se représenter. À moins d’un revirement de situation, toute l’équipe présente lors du point de presse devrait être élue par acclamation le 6 octobre prochain.

Priorités

Parmi leurs priorités, mentionnons la mise en place du nouveau plan de développement, le renouvellement de la politique MADA, le dossier de l’église et l’accès à la couverture internet et cellulaire dans l’ensemble de la municipalité de Mont-Carmel. « Je demeure au Lac de l’Est et c’est un véritable problème là-bas », de déclarer M. Saillant.

Attirer de nouvelles familles et maintenir le dynamisme du milieu carmelois figurent également parmi les priorités énoncées par l’équipe.