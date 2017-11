Une deuxième édition de la Classique de hockey Sphinx

Crédit photo : Courtoisie

Les joueurs des Sphinx de l’École secondaire Rivière-du-Loup et le comité organisateur vous invitent à la deuxième édition de leur « Classique de hockey Sphinx », et ce, gratuitement, les 1er, 2 et 3 décembre 2017.

Les Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup seront de nouveau les hôtes de la deuxième édition de la Classique de hockey scolaire dans les arénas de Rivière-du-Loup, Saint-Cyprien et Saint-Pascal. Mme Édith Samson, présidente des commissaires de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, assurera la présidence d’honneur.

Devant l’engouement connu lors de la première édition, le nombre d’équipes inscrites a pratiquement doublé cette année. C’est plus de 26 équipes dans les catégories M12, M13, M14 et M15, soit plus de 400 joueurs accompagnés de leurs entraîneurs qui démontreront leur savoir-faire et leur talent tout au long de la fin de semaine. Au total, 150 bénévoles seront à pied d’œuvre afin que cette deuxième édition soit, encore une fois, un vif succès.

L’événement commencera le vendredi 1er décembre dès 10 h, et ce, jusqu’à 21 h aux trois endroits suivants : à l’aréna de Rivière-du-Loup, au complexe Louis-Santerre de Saint-Cyprien et au Centre Sportif de Saint-Pascal. Les demi-finales et les finales seront présentées uniquement au Centre Premier Tech ou à l’aréna de Rivière-du-Loup le dimanche 3 décembre, à partir de 10 h. Vous pourrez voir l’horaire complet, les résultats et les différents joueurs de match sur la page Facebook de la Classique Sphinx ou au http://kreezee.com/classique-sphinx.