Une deuxième collecte de fonds pour Soupe au bouton.

Soupe au bouton, en collaboration avec l’Équipe en sécurité alimentaire de la CDC ICI Montmagny-L’Islet, organise sa deuxième collecte de fonds à Saint-Jean-Port-Joli pour la sécurité alimentaire.

C’est le samedi 2 septembre, entre 9 h 30 et 16 h, au croisement de la 204 et de la 132 que la « gang » impliquée récoltera des fonds pour soutenir les familles et les personnes ayant des besoins alimentaires à travers la MRC de L’Islet. D’ailleurs pour cette occasion, il y aura cette journée-là un barrage routier entre la 204 et la 132.

Constitué depuis le 1er juin 2016, l’organisme Soupe au bouton œuvrant en sécurité alimentaire poursuit, en collaboration avec l’Équipe en sécurité alimentaire, des actions afin de favoriser l’autonomie alimentaire, le développement social et le soulagement de la pauvreté.

Les personnes souhaitant obtenir de l’information ou souhaitant s’impliquer peuvent contacter Claire Jacquelin au (418) 358-6001.