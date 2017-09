Une délégation française visite le Kamouraska

Crédit photo : Maurice Gagnon

Une délégation de la Fédération nationale des communes forestières de France (FNCOFOR) a profité de sa participation au congrès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour visiter le Kamouraska les 26 et 27 septembre dernier.

Ces visiteurs répondaient à l’invitation du préfet de la MRC de Kamouraska et vice-président de la FQM, M. Yvon Soucy. Mercredi dernier, en conférence de presse, ce dernier a mentionné que deux thèmes ont orchestré cette visite, soit la gouvernance et l’agroforesterie.

Depuis 2005, le Bas-Saint-Laurent a développé un partenariat et des liens étroits avec la FNCOFOR, a en outre souligné monsieur Soucy. Depuis 2014, la FQM a pris le relais de l’ancienne Conférence régionale des élu(e)s en signant un protocole de coopération avec la Fédération. « Cette visite permettra très certainement de faire le point sur l’état d’avancement de nos projets communs et de consolider nos relations », croit d’ailleurs M. Soucy.

Vice-président de la FNCOFOR, M. Jean-Pierre Michel a souligné l’esprit d’innovation qui existe dans la région. Il a aussi parlé de l’importance de mettre en place un projet de forêt de proximité comme il en existe en France. Le gouvernement du Québec a mis sur la glace ce concept de forêt de proximité qui permettrait de donner aux communautés la chance de gérer les ressources forestières sur leur territoire, a expliqué monsieur Soucy.

Les représentants de la Fédération ont visité le Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) et ont assisté à une présentation des activités et services de Biopterre, plus spécifiquement de leur implication dans la filière mycologique. Ils se sont, entre autres, rendus à la pommetterie de Saint-Gabriel-de-Kamouraska et ont visité l’atelier de conditionnement des champignons forestiers. « C’est intéressant de confronter un certain nombre de nos pratiques », a commenté madame Muriel Vergès-Caullet.

En février dernier, dans le cadre des cinquièmes rencontres nationales des territoires forestiers tenues à Montrond-les-Bains, M. Yvon Soucy avait présenté une capsule virtuelle sur la promotion des immeubles en bois, décrivant les particularités de la conception de l’Édifice Claude-Béchard. Ce projet de capsule était a été financé par la Commission permanente de coopération franco-québécoise dans le cadre du projet Réseau FRANCOFOR, pôle d’excellence franco-québécois bois et forêt dans un contexte de lutte contre les changements climatiques. Ainsi, lors de leur visite les représentants de la Fédération ont pu voir le caractère unique de cet édifice, « un projet exemplaire en construction écoresponsable en bois, inspiré de la Charte du bois du Québec. »

Dans le cadre de leur visite au Québec, les membres de la délégation se sont rendus à Saint-Jean-Port-Joli où ils ont entre autres visité l’entreprise Art massif et à Montmagny où ils ont visité Maisons Laprise.