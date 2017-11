Une dame de St-Alexandre célèbre un anniversaire peu ordinaire

Crédit photo : Stéphanie Gendron

Lisianne Ouellet de Saint-Alexandre a reçu le 7 octobre 1977 le don d’un rein. Pour la première fois, elle a souligné cette date, 40 ans plus tard.

À l’âge de 26 ans, madame Ouellet a commencé à ressentir des symptômes désagréables, dont de la fatigue et de l’essoufflement. Elle avait toujours été maladive étant plus jeune, mais sans savoir le mal qui l’oppressait.

Suite à diverses consultations, les médecins comprennent qu’elle a une malformation aux reins et qu’elle doit passer à la dialyse. « À l’époque, c’était avec une énorme machine. J’ai fait ça pendant un an à la maison mais ce n’était vraiment pas facile », se souvient-elle.

Le 7 octobre 1977, alors qu’elle mange des arachides en écailles en regardant la télévision avec ses enfants, Lisianne Ouellet reçoit l’appel tant attendu. Un rein pourra lui être transplanté. Il provient d’une donneuse décédée de Toronto. Madame Ouellet avait toujours refusé que ses proches lui offrent un rein, étant donné le jeune âge de ses sœurs et le fait qu’il s’agissait d’une opération importante.

Elle a passé un mois à l’hôpital avant de revenir à la maison comme si de rien n’était, si ce n’est qu’elle était en meilleure forme. Elle se sent comme si le rein avait toujours fait partie d’elle. « Un an après, je travaillais. »

Pour célébrer les 40 ans, anniversaire qu’elle n’avait jamais souligné, Lisianne Ouellet a accepté qu’on réunisse ses proches et membres de la famille pour remercier la vie et la famille de sa donneuse. Elle a même souligné l’événement en allant au spa et à l’hôtel avec ses sœurs, pour souligner ces belles années qu’elle a reçues en cadeau 40 ans plus tôt.