Une dame de Sainte-Hélène évite le pire

Crédit photo : Courtoisie

Une citoyenne de Sainte-Hélène-de-Kamouraska a failli perdre la totalité de ses biens le 10 juillet dernier à la suite d’un incendie déclaré dans sa cuisine.

« Quand j’ai vu les flammes sur la cuisinière, je me suis rappelé comment intervenir », de déclarer Mme Nathalie Picard. Cette citoyenne avertie avait assisté à un atelier de manipulation d’extincteur portatif lors de la journée porte ouverte de la caserne de Sainte-Hélène-de-Kamouraska en octobre 2016. « Une chance que j’ai vu comment on fait, car je n’aurais probablement pas su comment utiliser un extincteur et j’aurais perdu ma maison », de raconter Mme Picard.

Bien rangés dans leur support, trois extincteurs portatifs ont été utilisés afin de maîtriser le début d’incendie qui en était à s’attaquer aux armoires de la cuisine. Elle eut le bon réflexe d’appeler les pompiers en composant le 9-1-1 avant de tenter de combattre les flammes.

Mme Picard dit se rappeler également des visites de prévention à domicile réalisées par les pompiers du Service intermunicipal de sécurité incendie. Sur leurs conseils, elle s’était munie d’extincteurs portatifs et avait permis aux pompiers de vérifier ses avertisseurs de fumée.

Semaine de prévention des incendies

Mme Picard se dit chanceuse dans sa malchance. Elle désire maintenant partager sa mésaventure en invitant les citoyens à participer aux portes ouvertes des casernes incendies. La semaine de prévention des incendies se tient la deuxième semaine d’octobre de chaque année. La programmation des différentes activités est diffusée dans les différents médias en septembre.

Les services de sécurité incendie profitent généralement de l’occasion pour ouvrir leur caserne aux citoyens, exposer les équipements de lutte à l’incendie, discuter prévention et animer des ateliers de simulation de début d’incendie en cuisine.

Cette année, le Service intermunicipal de sécurité incendie de Saint-Pascal tiendra sa porte ouverte à la caserne de Saint-Philippe-de-Néri. La date sera diffusée vers la fin de l’été. L’activité de manipulation d’extincteurs portatifs reviendra pour permettre à la population de se faire la main sur ce dispositif méconnu.