Une course mouvementée pour Dion-Viens en Nouvelle-Écosse

Crédit photo : Courtoisie

Simon Dion-Viens était de retour dans le cadre d’une course de 300 tours qui se déroulait sur le circuit du Riverside Speedway à Antigonish en Nouvelle-Écosse.

À sa toute première visite à cet endroit et au terme d’une course très mouvementée, Dion-Viens a croisé l’arrivée en 11e position à bord de la voiture 25 Castrol Canada supportée par Bestbuy Pièces d’auto, WE Finances et Olivier Kamouraska Chrysler.

La prochaine épreuve aura lieu le 9 septembre sur le circuit de Saint-Eustache.