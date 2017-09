Une course à la mairie de Saint-Pascal et une candidature vedette au poste de conseiller

Crédit photo : Maurice Gagnon

Clermont Desgagnés se présente à la mairie de Saint-Pascal, accompagné d’une équipe de six candidats conseillers, dont la candidature vedette du retraité du monde de l’automobile, Daniel Beaulieu.

M. Desgagnés a travaillé dans le domaine des Travaux publics ces 27 dernières années et a entre autres été directeur des Travaux publics à la Ville de Saint-Pascal en 2001-2002 et de 2007 à 2013. Il a aussi fait partie des Forces armées canadiennes et a agi comme camionneur. Il dit bien connaître les rouages municipaux.

Il a réussi à créer une équipe de candidats pour les postes de conseillers composée de Daniel Beaulieu, Roland Drapeau, Jean-Louis Paradis, Jacques Rivard, Mélanie Ouellet et Diane Michaud.

L’équipe dévoilera sous peu les grandes lignes de son programme. L’intention du groupe est d’affronter l’équipe du maire sortant Rénald Bernier.