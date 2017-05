Une compétition chocolatière d’envergure pour Alycia Dionne

Crédit photo : Maxime Paradis

Alycia Dionne de Mont-Carmel, employée depuis trois ans chez Pâtisseries et Gourmandises d’Olivier à La Pocatière, participera prochainement à la Compétition du meilleur Apprenti pâtissier chocolatier du Québec. L’événement aura lieu le vendredi 5 mai prochain à Montréal.

Alycia Dionne a toujours adoré le domaine de la pâtisserie. Bien avant de joindre l’équipe de Pâtisseries et Gourmandises d’Olivier, elle participait de temps à autre aux ateliers de pâtisseries données par OIivier Duplessy. Son intérêt grandissant l’a mené à travailler aux côtés d’Olivier depuis trois ans, lui qui cumule plus de 20 ans d’expérience dans le domaine. « Je me considère chanceuse d’apprendre le métier d’un pâtissier d’origine française. On sait que leur savoir-faire est unique », confiait-elle.

Mais après trois ans d’apprentissage, le temps était venu pour Alycia d’aller montrer le fruit de ses apprentissages. « Olivier et moi avons entendu parler du concours et on s’est dit que ça serait une bonne idée qu’elle s’inscrive, non seulement pour mettre en pratique son savoir-faire, mais également pour voir où elle se situe par rapport aux autres », d’expliquer Sandrine Duplessy, copropriétaire de Pâtisseries et Gourmandises d’Olivier.

Concours sélect

Prévue le 5 mai prochain à l’Académie du Chocolat à Montréal, cette compétition est ouverte qu’à seulement huit apprentis. En plus de répondre à des critères bien précis, ceux-ci ont tous été présélectionnés à partir de la composition de leur menu et de leurs recettes. « Je pratique mes recettes depuis quelques semaines et j’ai commencé récemment à le faire en temps réel, en prévision du concours qui arrive », de raconter Alycia.

Précisons qu’elle devra présenter trois services lors de la compétition, soit des bonbons chocolatés moulés et trempés, fabriqués sur place (dix de chaque sorte), un dessert chocolaté sur assiette (cinq de même format) et un entremets chocolaté avec un minimum de deux textures, complété avec des fruits au choix pour dix personnes. « On est très fiers d’elle. Qu’elle gagne ou non, c’est l’aboutissement de trois années de partage pour Olivier et ce n’est pas rien, car former la relève a toujours été une de ses priorités », de conclure Sandrine Duplessy.