Une chorale d’enfants de La Pocatière chantera avec le groupe Tocadéo

Crédit photo : Courtoisie École Sacré-Cœur

Une chorale composée de plus de 70 enfants de l’école Sacré-Cœur à La Pocatière accompagnera le groupe Tocadéo lors de leur prochain spectacle prévu à la Salle André-Gagnon, le samedi 18 novembre prochain. Ils doivent les accompagner le temps de trois chansons.

C’est le groupe Tocadéo qui a demandé à la directrice générale de la Salle André-Gagnon, Doris Ouellet, d’avoir un chœur qui les accompagne lors du spectacle. « On a commencé ça lors du premier album. On voyait que plusieurs ensembles vocaux au Québec reprenaient nos chansons. On s’est dit que ça serait bien s’ils pouvaient nous accompagner le temps de quelques chansons lorsqu’on présentait un spectacle dans leur ville », d’expliquer le chanteur Dany Laliberté.

Pour la Salle André-Gagnon, qui s’est donnée pour mission de faire vivre des expériences culturelles enrichissantes au jeune public de la région, il devenait évident pour elle que la seule manière possible de répondre à la demande du groupe était de leur proposer une chorale d’enfants. « On a déjà chanté avec des adolescents à deux reprises par le passé, mais avec des enfants aussi jeunes que Les Petits Loups, ça sera une première », de préciser Dany.

Jeunes enfants

En effet, la chorale Les Petits Loups de l’école Sacré-Cœur, dirigée par la professeure de musique de l’endroit, Mme Julie Lizotte, rassemble 72 enfants de 3e à 6e année. Depuis septembre, ils répètent tous à raison d’un midi par semaine, sans parler de quelques répétitions les week-ends. « Comme professeur, c’est un beau défi », de reconnaître Julie Lizotte.

Un défi que comprend très bien la directrice générale de la Salle André-Gagnon, Mme Doris Ouellet, elle-même professeure à temps partiel dans une école de musique. « Je me doute où les élèves sont rendus à ce moment-ci de l’année. C’est très audacieux de la part de Julie d’avoir relevé le défi, mais surtout très impressionnant », confiait-elle.

Trois chansons

C’est au début de la deuxième partie que Les Petits Loups doivent accompagner Tocadéo, le temps de trois chansons. Ils interpréteront les chansons Ensemble, Hallelujah de Leonard Cohen et Un peu plus haut, un peu plus loin de Ginette Reno. Précisions que les arrangements de ces trois chansons ont été signés par M. Marc-André Caron, également chef de chœur du Groupe vocal Mouv’Anse à La Pocatière.

Les billets pour le spectacle sont disponibles au salleandregagnon.com, chez Métro Plus Lebel de La Pocatière et à la billetterie de la Salle André-Gagnon, le soir du spectacle prévu à 20 h.