Une championne du monde en course de barils s’amène à Saint-Pascal

Crédit photo : Charmayne James

Onze fois championne du monde en course de barils, l’Américaine Charmayne James s’amène à Saint-Pascal les 23 et 24 avril prochains, dans le cadre de la Conférence équestre du printemps présentée par René «Jos» D’Amours, maréchal ferrant diplômé et Olivier Kamouraska Chrysler.

Exclusive au Québec, la présence à Saint-Pascal de Charmayne James est très attendue. Au fil des ans, elle a remporté pas moins de 11 championnats mondiaux de course de barils, en plus de détenir le plus de records consécutifs obtenus lors de qualifications de la NFR (National Finals Rodeo). «Dans son sport, Mme James est l’équivalent de Sidney Crosby dans le monde du hockey», d’expliquer M. Mathieu Lévesque, membre du comité organisateur de la Conférence équestre du printemps.

Pas surprenant que les organisateurs de la conférence s’attendent à des gens de partout en province, du Nouveau-Brunswick et même des États-Unis pour cet événement. «C’est des belles retombées économiques pour notre milieu», d’ajouter M. Lévesque.

Déroulement

La conférence se déroulera du 22 au 24 avril à Rivière-du-Loup et Saint-Pascal. Yves Rossier, professeur en médecine sportive équine, Lise Roy, première et seule femme élue au Temple de la renommée du Reining, et Fabien Bedoucha, designer de mors, sont du nombre des conférenciers attendus avec Charmayne James, le samedi 22 avril à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup. Ils se mêleront à près d’une soixantaine d’exposants qui seront sur place.

Le dimanche et le lundi, Charmayne James s’amènera cette fois-ci à Saint-Pascal où elle offrira une clinique personnalisée au Centre sportif. Les organisateurs s’attendent à la participation de plus d’une centaine de personnes. «C’est une chance de la recevoir et c’est grâce à notre commanditaire majeur, Olivier Kamouraska Chrysler. Sans eux, on n’aurait pas les moyens de faire venir quelqu’un de sa trempe à Saint-Pascal», d’indiquer René «Jos» D’Amours.

Pour informations et réservations : 418 497-1540.