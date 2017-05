Une CDC pour les organismes kamouraskois

La Corporation de développement communautaire (CDC) du Kamouraska a tenu sa première assemblée générale le 13 avril dernier.

La Corporation regroupe des organismes communautaires qui œuvrent dans divers secteurs d’activités au Kamouraska. Sa mission est « d’assurer la participation active du mouvement populaire et communautaire au développement socioéconomique de son milieu. » Présidée par Mme Karina Fleury, elle compte 19 membres actifs ou associés issus des organismes communautaires du Kamouraska et trois membres partenaires, organismes, institutions ou individus solidaires de la Corporation.

Il y a déjà une CDC qui couvrait le KRTB. Habituellement, les CDC couvrent un territoire de MRC, explique Mme Fleury. Déjà réunis autour d’une Table de concertation, les organismes communautaires kamouraskois ont entrepris les démarches pour être regroupés au sein de leur propre corporation tout en continuant de travailler en collaboration avec celle du KRTB, ajoute Mme Fleury.

La présidente a présenté l’avancement des travaux visant la mise en place de la Corporation depuis sa création le 23 novembre dernier. « Les démarches vont bon train, dit-elle, afin de recevoir l’accréditation de la Table nationale des CDC, un prérequis pouvant éventuellement permettre l’obtention d’un financement au Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux Initiatives sociales (SACAIS). »

Plus de financement

Le nouvel organisme pourra ainsi se mettre sur la liste d’attente pour obtenir plus de financement. De plus, dit-elle, « on devient un porte-parole officiel pour le mouvement communautaire. On peut prendre des rôles plus officiels et ça nous permet d’être porteurs de projets », renchérit la présidente.

Lors de l’assemblée, les membres ont aussi élu leurs représentants au Conseil d’administration, soit Mmes Anne-Marie-Lapointe, Lise Lemay, Julie Théberge, Édith Samson et Karina Fleury.

« Le monde communautaire a toujours été très présent au Kamouraska et constitue un apport important à son milieu. La CDC du Kamouraska se veut être un outil pour les organismes communautaires afin de se faire reconnaître, de se faire valoir et d’aller encore plus loin pour répondre aux besoins des Kamouraskois », conclut Karina Fleury.