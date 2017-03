Une campagne REER généreuse

Crédit photo : Courtoisie

Du 1er janvier au 1er mars 2017, pour chaque cotisation REER, la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska remettait un don à trois organismes du Kamouraska, choisis par les membres cotisants. Un montant total de 4 050 $ a donc été remis à l’Association du baseball mineur de Saint-Pascal, à Centraide KRTB ainsi qu’à la Fondation de soins palliatifs André-Côté.

Les dons offerts par la Caisse proviennent du Fonds d’aide au développement du milieu et ce sont les membres du comité Dons et commandites qui ont d’emblée sélectionné ces organismes, couvrant chacun l’un des volets, santé, jeunesse et services communautaires.

L’Association du baseball mineur de Saint-Pascal a ainsi reçu un don de 700 $, Centraide KRTB, un montant de 1 080 $ et la Fondation de soins palliatifs André-Côté, 2 270 $. Des représentants de chaque organisme se sont rendus à la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska pour la remise officielle de leur chèque.

« Nous avons tenté cette nouveauté cette année et nous en sommes très heureux. Cette idée est venue des membres du comité REER et devant le succès récolté, nous pensons à la reconduire l’an prochain », de mentionner Mme Line Gagnon, directrice générale. « Grâce à notre équipe de travail et grâce à nos membres, ces derniers sont sensibilisés à l’importance de cotiser à leur REER. Cette initiative aura permis de faire d’une pierre deux coups », conclut-elle.