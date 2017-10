Une campagne positive et une vision cohérente

Crédit photo : Christian Thériault

Rénald Bernier en tête, l’Équipe Vision Saint-Pascal lance sa campagne électorale. Les candidats et candidates comptent « mener une campagne positive en s’appuyant sur un bilan riche des réalisations des deux derniers mandats et cohérent avec les orientations définies dans le cadre de la Planification stratégique en vigueur (2014-2019) et pour laquelle une vaste consultation publique a été menée. »

« L’équipe compte dans ses rangs autant d’hommes que de femmes expérimenté(e)s et impliqué(e)s, ayant un fort sens de l’éthique et possédant les compétences nécessaires pour travailler en collaboration avec le personnel administratif de la ville, et ce, tout en poursuivant le partenariat avec les forces vives du milieu. »

Les priorités pour les quatre prochaines années de l’Équipe Vision Saint-Pascal sont l’ouverture d’un nouveau quartier résidentiel, la réfection de la rue Bernier et la planification de l’amélioration des routes rurales, la poursuite de la mise aux normes du parc immobilier de la ville (centre communautaire, centre sportif, hôtel de ville et presbytère), la consolidation et le développement de l’économie locale et des services de proximité.