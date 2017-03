Une caisse mobile dans la région

Crédit photo : Claude Côté, Desjardins

La région aura droit à sa caisse mobile Desjardins, qui prend place dans un autobus, dont les équipements fonctionnent à l’aide de batteries rechargeables.

En juin 2016, un premier projet pilote de caisse mobile d’un an a été lancé avec un rayon d’action de 300 km autour de son port d’attache au nord de Montréal. Cette caisse mobile est aménagée dans un autobus urbain de marque Nova.

Même si le projet pilote n’est pas terminé, les conclusions préliminaires ont convaincu la direction du Mouvement Desjardins d’en lancer un second sur un autre territoire. Cette seconde caisse mobile, mieux adaptée aux grandes distances, aura un rayon de déploiement de 450 km. Son port d’attache pour la recharge quotidienne des batteries électriques et le chargement du numéraire dans le guichet n’est pas encore déterminé.

La caisse mobile est munie d’un guichet et d’un espace de rencontre avec un conseiller qui peut ouvrir un compte et faire des transactions comme dans une caisse physique (REER, prêt hypothécaire, marge de crédit, assurance, etc.). Les équipements fonctionnent à l’aide de batteries rechargeables afin de réduire l’empreinte carbone de ce service de proximité.

Cette caisse mobile permet à Desjardins d’aller à la rencontre de ses membres dans différentes situations, dont des festivals, congrès, résidences de personnes âgées, continuité des opérations en cas de sinistre, etc. C’est une offre complémentaire au réseau physique et numérique actuel de Desjardins. Elle n’a pas pour fonction de remplacer les points de services fermés par manque d’achalandage. La nouvelle caisse mobile desservira L’Est-du-Québec.