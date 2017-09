Une bière à saveur de pain pour Tête d’Allumette

Crédit photo : Courtoisie Tête d’Allumette

Déjà reconnue pour son originalité et son savoir-faire unique, la microbrasserie Tête d’Allumette de Saint-André poussera ses expérimentations un peu plus loin en brassant une bière saisonnière qui sera réalisée à partir d’un pain de la boulangerie Niemand de Kamouraska.

L’idée est venue à Martin Desautels, copropriétaire de la microbrasserie, après qu’un ami boulanger chez Niemand lui ait laissé une miche de pain de seigle en fin de journée. « Je n’avais pas mangé de la journée ce jour-là. J’ai mangé son pain tout d’un coup tellement il était bon », d’expliquer Martin.

Séduit par la qualité du produit, Martin a eu l’idée de développer une bière à partir de ce pain. Son inspiration, il l’a tirée d’une récente collaboration entre la microbrasserie montréalaise Oshlag et Martin Thibault, auteur et conférencier surnommé le « Coureur des boires », qui a rapporté d’Estonie une technique unique pour réaliser une bière à partir de pains de seigle. « Je lui ai tendu la perche pour savoir ce qu’il pensait de l’idée et il m’a conseillé quelques techniques pour brasser la bière », d’indiquer M. Desautels.

En ce qui concerne la Boulangerie Niemand, cette dernière n’a pas hésité à donner son feu vert au projet, de telle sorte qu’elle produira un pain destiné uniquement à la production de cette bière saisonnière.

S’inspirer d’une bière allemande est un beau clin d’œil aux origines de Jochen Niemand, propriétaire de la boulangerie.

Début des tests

Désireux de rendre disponible la bière pour décembre, Martin Desautels a déjà débuté les tests en vue de débuter le brassage en octobre prochain. Il prévoit une fermentation d’environ cinq semaines. La bière doit prendre les airs d’une Kölsch, une bière blonde à fermentation basse qu’on retrouve principalement dans la région de Cologne en Allemagne. « S’inspirer d’une bière allemande est un beau clin d’œil aux origines de Jochen Niemand, propriétaire de la boulangerie », d’ajouter Martin.

Si la bière remporte du succès auprès de la clientèle de Tête d’Allumette, Martin a bien l’intention de la présenter de façon saisonnière sur une base annuelle.