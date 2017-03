Une bière pour nos rivières : Ras L’Bock s’associe à Coule pas chez nous

Crédit photo : Maxime Paradis

La microbrasserie Ras L’Bock de Saint-Jean-Port-Joli et 20 autres microbrasseries du Québec se sont associées à la Fondation Coule pas chez nous pour développer une bière unique dont une partie du montant des ventes lui seront versées. Brassée à partir d’une recette élaborée par Ras L’Bock, la bière bénéficiait d’un lancement officiel à la microbrasserie de Saint-Jean-Port-Joli, le 2 mars dernier.

Initié l’été dernier, le projet de la Fondation Coule pas chez nous n’a pas tardé à aligner les brasseurs de Ras L’Bock en ses rangs, en plus de quatre autres microbrasseurs du Québec, dont Oshlag de Montréal et La Barberie de Québec. Les autres se sont joints au projet par la suite.

Le but de l’opération : développer une bière unique, 100 % québécoise, dans un esprit collaboratif, et remettre 1 $ par bière vendue à la Fondation Coule pas chez nous. Rappelons que cette dernière cherche à mobiliser et à informer la population et les acteurs politiques au sujet du transport de pétrole non conventionnel, dont le fameux projet oléoduc Énergie Est de TransCanada.

«C’est une belle façon de montrer que le pipeline menace notre industrie de plusieurs façons : que se soit l’eau de nos rivières qui sert à brasser nos bières, les végétaux issus de l’agriculture qui entrent dans la composition de nos produits, ou même le paysage qui est une valeur ajoutée sur le plan touristique et qui amène une bonne partie de notre clientèle», d’expliquer Alexandre Caron, copropriétaire de la microbrasserie Ras L’Bock. «Notre industrie emploie 3800 personnes au Québec et on ne parle même pas des emplois indirects. Nous sommes un secteur en pleine croissance. Énergie Est promet 33 emplois sur 40 ans. L’impact est facile à voir», ajoutait-il.

Implication multiniveaux

En plus d’avoir développé la recette de la bière, Ras L’Bock a également trouvé le slogan de la campagne : pas d’eau, pas de bière. Pas de bière, pas de fun! De plus, elle est également du nombre des quatre microbrasseries sur 21 à brasser la bière au Québec. «On s’occupe également de la distribution des bouteilles dans nos différents points de vente dans Chaudière-Appalaches et au Bas-Saint-Laurent», de préciser Alexandre Caron.

D’ailleurs, la bière, qui n’est pas une noire, ce qui aurait été trop facile selon Alexandre Caron, est en fait une IPA aromatique et florale qui évoque au nez de légers parfums d’agrumes et une petite touche de conifères.

«On ne manifeste pas dans les rues, on ne bloque rien. Bref, c’est une initiative positive, qui, on l’espère, inspirera d’autres secteurs d’activités menacés par le projet oléoduc à emboîter le pas de façon tout aussi originale pour se faire entendre», concluait-il.