Une autre récolte de médailles pour les athlètes du Club Filoup

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Des athlètes kamouraskois membres du Club Filoup se sont démarqués au Championnat régional d’athlétisme de l’Est-du-Québec, le 30 juillet dernier à Pohénégamook et au Match Inter-région d’athlétisme de l’Est à Québec, le 5 août 2017.

À Pohénégamook, Nathan Soucy de Saint-Alexandre a impressionné à la course et est reparti avec les titres de champions au 100 et 200 m, tout comme Brittany Dubé, également de Saint-Alexandre, qui a terminé première au 100 m et au triple saut. Tous les deux de Saint-Pascal, Simon Beaulieu et Théo Lebrun se sont livré un duel de titan au quadrathlon qui fut remporté par Simon, alors qu’au poids, c’est Théo qui s’est démarqué par plus de 30 cm.

À Québec, Adam Beaulieu de Saint-Pascal a remporté le relais garçon 4×100 m, aux côtés de ses collègues coureurs de l’Est avec seulement une demi-seconde sur leurs plus proches rivaux de Chaudière-Appalaches. De plus, mentionnons qu’Adam Beaulieu a battu son record personnel lors du 800 m.