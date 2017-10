Une année transitoire pour l’hebdomadaire Le Placoteux

Crédit photo : Maxime Paradis

Malgré une année marquée par une baisse des revenus publicitaires, un vent d’optimisme se dégageait de la dernière assemblée générale annuelle de la coopérative de solidarité Le Placoteux, tenue le 25 octobre dernier en soirée au Restaurant Le Bec Fin de Saint-Pascal. Le directeur général, Louis Turbide, est confiant de renverser la vapeur avec son équipe, au cours de la prochaine année, grâce à une diversification des produits publicitaires dans l’édition papier du journal et sur la plateforme web.

Il faut dire que cette baisse des revenus publicitaires était annoncée depuis déjà quelques années dans le domaine des médias écrits. « On a juste mis un peu plus de temps à la ressentir chez nous », d’expliquer le président de la coopérative, M. Claude Gagnon.

En effet, si de légères baisses avaient été enregistrées dans les exercices précédents, elles ont été plus marquées cette année, causant un déficit d’exploitation à l’exercice 2016-2017. « Malgré ça, nous maintenons nos engagements en retournant 23 000 $ sous différentes formes à Saint-Pascal et dans la région », d’ajouter le président.

Optimiste

En poste depuis février dernier, le nouveau directeur général de l’hebdomadaire, M. Louis Turbide, s’est dit tout de même optimiste. « L’enveloppe publicitaire des annonceurs n’a pas tant diminué, elle s’est juste diversifiée. Il faut en prendre acte et aller chercher notre part autrement », précisait-il.

Pour ce faire, de nouveaux produits publicitaires comme les rabais-chocs sur le web et un nouveau format publicitaire vertical décentré, dans la version papier, ont déjà été proposés à la clientèle du Placoteux. « La réponse est très positive jusqu’à maintenant », d’indiquer Louis Turbide, qui promet d’autres stratégies audacieuses du genre au cours de la prochaine année. « Et c’est sans parler des ajouts qu’on a effectués sur le plan rédactionnel, comme la caricature de Métyvié et les chroniques chasse et pêche. C’est pourquoi je suis confiant que nous allons présenter un bilan positif à nos membres l’an prochain », ajoutait-il.

Année transitoire

Qualifiée d’année transitoire, 2016-2017 a été marquée notamment par le départ à la retraite de M. Raymond Frève, qui assumait les fonctions de directeur général de l’hebdomadaire jusqu’à l’arrivée de M. Turbide en février. M. Frève cumulait plus de 37 ans de services au journal Le Placoteux.

De plus, la dernière année a vu la relance du comité d’animation des Gens d’affaires de Saint-Pascal, porté principalement par Édith Lévesque, représente des ventes au journal Le Placoteux, Emilie Poulin, directrice du développement et des communications à la Ville de Saint-Pascal, et six entrepreneurs de la relève de Saint-Pascal. Cette relance a permis le renouvellement de l’image des Gens d’affaires, l’ajout de 12 nouveaux membres, la tenue d’activités de réseautage et la réalisation d’une vidéo corporative des commerces et des détaillants de Saint-Pascal.