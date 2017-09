Une activité réussie

Crédit photo : Courtoisie

Le 13 septembre dernier se tenait une activité de sensibilisation auprès des automobilistes et des piétons, dans le cadre de l’implantation des zones de sécurité pour piétons dans certains secteurs de Saint-Pascal.

Afin de permettre aux automobilistes et aux piétons de faire bon usage de la nouvelle signalisation en vigueur, la Ville de Saint-Pascal, en collaboration avec COSMOSS Kamouraska, le Centre intégré de santé et de services sociaux ainsi que les partenaires de la démarche À pied, à vélo, ville active se sont mobilisés à trois intersections pour rencontrer les usagers de la route et leur remettre de l’information.

Au cours de cette journée, pas moins de 400 automobilistes et 200 piétons se sont vus remettre de l’information concernant la nouvelle signalisation ainsi que des pommes pour promouvoir les saines habitudes de vie.

La Ville de Saint-Pascal tient à remercier ses nombreux partenaires qui ont participé à la mise en place de l’activité de sensibilisation ainsi que les usagers de la route pour leur respect et leur courtoisie tout au long de la journée.

Pour en connaître davantage sur les zones de sécurité pour piétons, rendez-vous au www.villesaintpascal.com/piétons.