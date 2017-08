Une 9e position à Trois-Rivières pour Simon Dion-Viens

Crédit photo : Courtoisie Simon Dion-Viens.

SAINT-JOSEPH — Le pilote de Saint-Joseph, Simon Dion-Viens, était en piste le week-end dernier dans le cadre de la 50e édition du prestigieux Grand Prix de Trois-Rivières. À bord de sa voiture, il a terminé en 9e position au terme d’une course chaudement disputée.

« Nous sommes arrivés à Trois-Rivières avec une voiture bien préparée par l’équipe CBRT. Elle a été performante dès les premiers tours de piste en pratique le samedi. J’étais confiant d’obtenir un bon résultat en vue de la course du dimanche », a-t-il commenté.

Les qualifications ne se sont pas passées tout à fait comme prévu pour Simon qui a rencontré un problème d’alternateur. Et l’auto n’était pas au sommet de ses performances. « Heureusement, dit-il, les membres de mon équipe ont remplacé rapidement la pièce défectueuse, samedi soir. »

Quatorzième sur la grille de départ, Dion-Viens savait que la voiture Dodge 25 Castrol Canada/BestbuyPiecesdauto/WEFinances/OlivierKamourakaChrysler serait rapide sur un long relais.

« En fin d’épreuve, j’ai été bousculé par les compétiteurs derrière moi et je me suis retrouvé en dérapage sur la ligne droite et j’ai perdu plusieurs positions. J’ai été agressif durant les deux derniers tours et j’ai été en mesure de reprendre quelques positions pour croiser le drapeau à damier en 9e position », d’indiquer le pilote de Saint-Joseph.

Simon Dion-Viens se dit satisfait de sa performance et fier du travail accompli par tous les membres de l’équipe.

Dion-Viens sera de retour en piste samedi prochain en Nouvelle-Écosse dans le cadre d’une course en ovale disputée sur le circuit du Riverside International Speedway. Vous pouvez suivre les activités de l’équipe de course et de Simon Dion-Viens sur Facebook/Instagram @sdvautosport.