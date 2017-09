Une 12e position pour Dion-Viens à Saint-Eustache

Crédit photo : Courtoisie

Simon Dion-Viens était de retour en piste samedi dernier dans le cadre d’une course de 250 tours disputée devant les estrades bien remplies de l’autodrome Saint-Eustache.

Victime de légers problèmes mécaniques en début d’épreuve, Dion-Viens aura finalement rallié l’arrivée en 12e position à bord de la voiture 25 aux couleurs de Castrol Canada, supportée par Bestbuy Pièces d’auto, WE Finances et Olivier Kamouraska Chrysler.

À noter que plusieurs activités promotionnelles sont à l’horaire de Simon Dion-Viens au cours des prochaines semaines. Il sera présent avec sa voiture de course à l’exposition Autorama au Stade Olympique de Montréal les 16 et 17 septembre, en plus d’être présent en fin de journée, samedi prochain, à une activité de financement tenue par Olivier Kamouraska Chrysler à Saint-Pascal.