Un vent de changement pour les cadets de l’air

Crédit photo : Courtoisie

Les cadets de l’escadron 761, région du Kamouraska, débutent une nouvelle année d’activités sous le signe de la nouveauté avec un nouveau commandant et un changement d’horaire.

La lieutenant de vaisseau Roxane Martine Coutu remplace le capitaine Caude Lauzier aux commandes de l’escadron. Forte de son expérience au corps de cadets de la marine à L’Islet, la nouvelle commandante souhaite apporter un vent favorable à l’escadron tout en continuant d’offrir à ces jeunes cadets des activités dynamiques qui leur permettront de vivre des expériences uniques et de se dépasser en tant qu’individu.

Parmi les changements majeurs, les soirées d’activités auront désormais lieu les vendredis soirs. « J’espère que ce changement sera bénéfique et permettra à plus de jeunes de participer à nos activités. Je peux comprendre la réticence de certains parents de permettre à leur enfant de participer à une activité de 18 h 30 à 21 h un soir de semaine. Le vendredi soir me semble être une solution », affirme la nouvelle commandante, aussi mère de quatre enfants.

Rappelons que le programme des cadets de l’air s’adresse aux jeunes filles et garçons de 12 à 18 ans souhaitant vivre des expériences enrichissantes en lien avec l’aviation, le sport, la survie, le civisme dans un cadre valorisant et sécuritaire. Les jeunes intéressés peuvent contacter la lieutenant de vaisseau Roxane Martine Coutu au 418 354-2891 ou se présenter au bureau de l’escadron les vendredis soirs de septembre au 1011, 6e Avenue, à La Pocatière.