Un tour du monde réussi

Crédit photo : Courtoisie

Le traditionnel Souper des saveurs du Club Richelieu de La Pocatière se tenait le samedi 18 mars au Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 150 personnes ont participé à cet événement autant culinaire que culturel. Comme chaque année, ce souper fait découvrir deux pays et une région du Québec aux convives. Samedi soir, l’Argentine, la France et la Côte-du-Sud étaient à l’honneur.

Tel qu’annoncé dans les dernières semaines, en plus des plats à déguster, des présentations sur les pays invités étaient présentées. Jean-Philippe Tirman a présenté sa région d’origine en France, le Nord-Pas-de-Calais. Jean Santerre de l’Auberge Comme au premier jour de Saint-Pacôme a présenté son établissement et notre région. Finalement, Martin Mendez, récemment déménagé à Trois-Pistoles avec sa conjointe, a présenté avec humour et souvenirs son pays d’origine, l’Argentine.

Hommage

La soirée a débuté sur une note plus nostalgique alors que le Club a rendu hommage à un membre décédé plutôt cette année, Dr Réginald Grand’ Maison. Une minute de silence a d’abord été observée et un mot en son honneur a par la suite été exprimé. Jusqu’à son décès Réginald Grand’ Maison a fait partie du Club Richelieu de La Pocatière. Il était membre depuis le tout début en 1955. Son épouse, Cécile Grand’ Maison, a par la suite pris la parole avec fierté et beaucoup d’émotions pour rappeler combien le Club et sa mission étaient chers à son mari et combien il estimait le travail accompli par le Club depuis toutes ces années.